Де Дзерби: «Считаю плюсом то, что у нас много бразильцев»
Де Дзерби рассказал, разное ли у него отношение к бразильцам и украинцам
Итальянский специалист утверждает, что все футболисты для него одинаковые
6 августа 20:53
Фото: пресс-служба «Шахтера»
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, как он относится к бразильским футболистам, которых в составе «горняков» 13. Слова итальянского специалиста приводит Marca:
«Все бразильские футболисты – серьезные ребята, очень профессиональные. У них отличные физические и технические качества. Приятно работать с ними и иметь в составе.
Для меня все футболисты одинаковые – бразильцы, украинцы, африканцы. Ко всем отношусь одинаково».
Ранее Де Дзерби заявил, что большое количество бразильцев – это плюс «Шахтера».
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