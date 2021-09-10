Де Дзерби: «Раздражает, когда некоторые клубы жалуются на судейство»

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал уровень судейства в украинском чемпионате:

Но в то же время в этом вопросе мне не нравится позиция отдельных клубов. Раздражает, когда говорят о судействе без особой надобности, когда жалуются и стремятся любым способом отстоять свое мнение».