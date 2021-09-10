Бывший бомбардир «Шахтера» согласился играть в чемпионате Чили
Де Дзерби: «Раздражает, когда некоторые клубы жалуются на судейство»
От неудачных решений рефери страдают все команды
Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал уровень судейства в украинском чемпионате:
«По всему миру можно найти высококлассных арбитров, но есть и те, чей уровень чуточку ниже. Поэтому необходимо принимать их ошибки, если есть уверенность в их непредвзятости. Нужно уметь двигаться дальше.
Но в то же время в этом вопросе мне не нравится позиция отдельных клубов. Раздражает, когда говорят о судействе без особой надобности, когда жалуются и стремятся любым способом отстоять свое мнение».
В последнем матче перед международной паузой «горняки» получили две красные карточки и потеряли очки с «Минаем».
Напомним, Де Дзерби назвал свою глобальную задачу в «Шахтере».
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