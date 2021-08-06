Де Дзерби: «Считаю плюсом то, что у нас много бразильцев»

На матч с «Генком» в составе вышло лишь двое украинцев

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал официальному сайту клуба о своем отношении к большому количеству легионеров в составе дончан.

Вы часто используете схему 4-2-3-1. Как вы ее подбираете?

«Я смотрю в первую очередь на футболистов и только потом могу начать строить свою тактику, но если нужно – могу адаптироваться под ситуацию. Проблема не в числах – 4-2-3-1, 4-3-2-1, а в том, что футболисты должны знать, что именно делать на поле, и делать это хорошо. Самое главное – это чтобы сильнейшие футболисты играли все вместе. Нужно совместить лучшие качества сильнейших футболистов и тогда будет легче добиться нужного результата. Когда у тебя есть нужные качества – нет никаких ограничений».

Готовы ли вы к тому, что в чемпионате Украины соперники будут закрываться и вы вынуждены будете играть первым номером?

«Мы готовы, потому что когда я был в «Сассуоло», то многие команды уже тогда закрывались против нас в обороне. Это не хорошо или плохо, самое главное – знать как играть в таком случае и как развивать нашу игру. Я уже знаю, что многие команды в Украине будут сидеть в обороне, но мы должны готовиться к этому, потому что в конце концов – это тоже футбол».

В последние годы «Шахтер» делал ставку на бразильских игроков. Будете ли вы придерживаться этого курса?

«Во-первых, «Шахтер» будет делать ставку на сильных футболистов, очень хороших футболистов. Окей, они бразильцы, вопрос ведь не в национальности – футболист из Украины, из Бразилии или Италии, вопрос в том – кто сильный, кто очень сильный, и кто слабый. Я считаю плюсом то, что у нас много бразильцев, так как вместе они очень хорошо взаимодействуют друг с другом – у них есть традиции, культура, и вместе они создают хороший коллектив. Но точно могу сказать, что «Шахтер» всегда покупал сильных футболистов и до сегодняшнего дня эта традиция остается».

Все три игрока, которых приобрели «горняки» этим летом – легионеры. Два из них (Педриньо и Марлон) как раз-таки бразильцы.

На матч квалификации ЛЧ против «Генка» на поле в составе «Шахтера» вышло 7 футболистов из Бразилии. Лишь два игрока в старте «горняков» оказались украинцами.

Напомним, Де Дзерби рассказал, как планирует проводить ротацию в команде.