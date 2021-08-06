Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 9
Футбол (7 событий из 37) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кайрат - Алашкерт 0:0 Окончен
18:45 Яблонец - Селтик 2:4 Окончен
19:00 Омония Никосия - Флора Таллинн 1:0 Окончен
21:00 Галатасарай - Сент Джонстон 1:1 Окончен
21:00 Мура - Жальгирис 0:0 Окончен
21:30 Рапид Вена - Анортосис Фамагуста 3:0 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:00 Колос - Шахтер Караганда 0:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Монако - Нант -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Металлист-1925 - Черноморец -:- Запланирован
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лион - Брест -:- Запланирован
22:00 Труа - ПСЖ -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кривбасс -:- Запланирован
16:30 Кремень - Полесье -:- Запланирован
18:30 Агробизнес - Авангард -:- Запланирован
18:30 Прикарпатье - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Рух - Верес -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - ФК Мариуполь -:- Запланирован
19:30 Шахтер - Александрия -:- Запланирован

Де Дзерби: «Считаю плюсом то, что у нас много бразильцев»

На матч с «Генком» в составе вышло лишь двое украинцев
Футбол Украинская Премьер-лига
08:28
Де Дзерби: «Считаю плюсом то, что у нас много бразильцев»
Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал официальному сайту клуба о своем отношении к большому количеству легионеров в составе дончан.

Вы часто используете схему 4-2-3-1. Как вы ее подбираете?

«Я смотрю в первую очередь на футболистов и только потом могу начать строить свою тактику, но если нужно – могу адаптироваться под ситуацию. Проблема не в числах – 4-2-3-1, 4-3-2-1, а в том, что футболисты должны знать, что именно делать на поле, и делать это хорошо.

Самое главное – это чтобы сильнейшие футболисты играли все вместе. Нужно совместить лучшие качества сильнейших футболистов и тогда будет легче добиться нужного результата. Когда у тебя есть нужные качества – нет никаких ограничений».

Готовы ли вы к тому, что в чемпионате Украины соперники будут закрываться и вы вынуждены будете играть первым номером?

«Мы готовы, потому что когда я был в «Сассуоло», то многие команды уже тогда закрывались против нас в обороне. Это не хорошо или плохо, самое главное – знать как играть в таком случае и как развивать нашу игру. Я уже знаю, что многие команды в Украине будут сидеть в обороне, но мы должны готовиться к этому, потому что в конце концов – это тоже футбол».

В последние годы «Шахтер» делал ставку на бразильских игроков. Будете ли вы придерживаться этого курса?

«Во-первых, «Шахтер» будет делать ставку на сильных футболистов, очень хороших футболистов. Окей, они бразильцы, вопрос ведь не в национальности – футболист из Украины, из Бразилии или Италии, вопрос в том – кто сильный, кто очень сильный, и кто слабый.

Я считаю плюсом то, что у нас много бразильцев, так как вместе они очень хорошо взаимодействуют друг с другом – у них есть традиции, культура, и вместе они создают хороший коллектив.

Но точно могу сказать, что «Шахтер» всегда покупал сильных футболистов и до сегодняшнего дня эта традиция остается».

Все три игрока, которых приобрели «горняки» этим летом – легионеры. Два из них (Педриньо и Марлон) как раз-таки бразильцы.

На матч квалификации ЛЧ против «Генка» на поле в составе «Шахтера» вышло 7 футболистов из Бразилии. Лишь два игрока в старте «горняков» оказались украинцами.

Напомним, Де Дзерби рассказал, как планирует проводить ротацию в команде.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Шахтер» интересуется 21-летним уругвайским защитником
«Шахтер» интересуется 21-летним уругвайским защитником
Футбол Украинская Премьер-лига
10:50
Наставник «Генка»: «Шахтеру» придется приложить немало усилий, чтобы пройти нас»
Наставник «Генка»: «Шахтеру» придется приложить немало усилий, чтобы пройти нас»
Футбол Лига чемпионов UEFA
10:36
Лидер «Шахтера» пропустит ответный матч с «Генком»
Лидер «Шахтера» пропустит ответный матч с «Генком»
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:44
Экс-игрок сборной Грузии: «Украина для меня – не просто второй дом, а гораздо больше»
Экс-игрок сборной Грузии: «Украина для меня – не просто второй дом, а гораздо больше»
Футбол Украинская Премьер-лига
5 августа 22:01
Де Дзерби: «Динамо» – фаворит чемпионата, но мы готовы бороться»
Де Дзерби: «Динамо» – фаворит чемпионата, но мы готовы бороться»
Футбол Украинская Премьер-лига
5 августа 20:07
«Шахтер» нашел неожиданный вариант замены «Олимпийского» для проведения матча ЛЧ
«Шахтер» нашел неожиданный вариант замены «Олимпийского» для проведения матча ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
5 августа 16:35

Новости: Футбол

Наставник «Генка»: «Шахтеру» придется приложить немало усилий, чтобы пройти нас»
Наставник «Генка»: «Шахтеру» придется приложить немало усилий, чтобы пройти нас»
Лига чемпионов UEFA
10:36
«Интер» готов продать Лукаку в «Челси» не менее, чем за 120 миллионов евро
«Интер» готов продать Лукаку в «Челси» не менее, чем за 120 миллионов евро
Серия А (Италия)
10:32
Яремчук присоединился к «Бенфике» и готовится с командой к матчу 1-го тура чемпионата Португалии
Яремчук присоединился к «Бенфике» и готовится с командой к матчу 1-го тура чемпионата Португалии
Украинские легионеры
10:26
Сульшер: «В следующем сезоне конкуренция в АПЛ будет едва ли не самой высокой в истории»
Сульшер: «В следующем сезоне конкуренция в АПЛ будет едва ли не самой высокой в истории»
Премьер-Лига (Англия)
10:16
Линекер: «Месси, скорее всего, перейдет в «Ман Сити» или ПСЖ»
Линекер: «Месси, скорее всего, перейдет в «Ман Сити» или ПСЖ»
В Европе
10:08
Месси готов был пойти на жертвы ради «Барселоны»
Месси готов был пойти на жертвы ради «Барселоны»
Примерa (Испания)
09:30
Агент Лукаку сделал загадочное заявление о будущем клиента
Агент Лукаку сделал загадочное заявление о будущем клиента
Серия А (Италия)
09:21
Денисов: «Маловероятно, что Ребров сейчас возглавит сборную»
Денисов: «Маловероятно, что Ребров сейчас возглавит сборную»
Сборная Украины
09:08
«Барселона» и «Реал» пойдут на конфликт с руководством Примеры
«Барселона» и «Реал» пойдут на конфликт с руководством Примеры
Примерa (Испания)
08:53
Все новости

Популярные новости

Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Olympics Токио-2020
1 августа 11:40
7
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
MMA
31 июля 18:22
19
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Арум назвал боксера с самым сильным ударом в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
31 июля 19:21
1
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
«Котлета» за бой с Лобовым? Беринчик показал сумку с пачками долларов
Бокс Профессиональный бокс
1 августа 22:41
2
Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»
Бывший тренер Кличко: «Такое судейство на Олимпиаде – позор. Хижняка тупо пытаются слить»
Olympics Токио-2020
1 августа 14:35
11
Все новости