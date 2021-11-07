Де Дзерби объяснил, почему тренировать «Шахтер» легко и сложно одновременно
Де Дзерби: «Шевченко сделал правильный шаг, переехав в Италию»
Украинец возглавил «Дженоа»
Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост наставника «Дженоа»:
«Желаю Шевченко всего наилучшего. Генуя – прекрасный город, в котором играет отличный клуб с необходимой инфраструктурой и страстными болельщиками.
Когда-то Шева сделал правильный шаг, когда возглавил сборную Украины. Сейчас он сделал правильный шаг, согласившись переехать в Италию».
Украинский специалист подписал с «грифонами» трехлетний контракт.
Напомним, ранее Де Дзерби объяснил, почему тренировать «Шахтер» легко и сложно одновременно.
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