Де Дзерби: «Смотрел победные матчи с «Реалом» при Каштру, но много всего поменялось»

Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» прокомментировал две победы «горняков» над этим соперником при Луише Каштру. Очередная встреча между клубами состоится уже сегодня, 19 октября.

Самое главное – посмотреть на наш прогресс, как мы улучшили свой уровень, особенно в таких матчах с сильными командами Европы. Что касается второй части вопроса, в футболе также существуют поражения. Увидим завтра, как мы сыграем и каким будет результат.

В прошлом сезоне «Шахтер» дважды победил «Реал» и дважды завершил поединки с «Интером» вничью. Поэтому можно сказать, что «Шахтер» играл очень и очень хорошо в группе Лиги чемпионов.

Но в этом сезоне совсем другая история. Многое поменялось и в «Шахтере», и в «Интере», и в «Реале». Конечно, как тренер, я хотел бы, чтобы мы уже победили «Шериф» и «Интер». Посмотрим, как будет завтра с мадридским «Реалом».