Де Дзерби: «Сразу решил, если «Шахтер» присоседится к Суперлиге, то я уйду»

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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби заявил Sassuolo News, что выступает против Суперлиги.

Для многих осталось незамеченным то, что вы просили разрешения руководства «Сассуоло» не выходить на матч против «Милана», когда стало известно о создании Суперлиги. Некоторые припомнили вам это шаг, когда вы приняли предложение «Шахтера» якобы из-за денег.

Уже высказывался на эту тему перед матчем с «Миланом». Я не злился тогда на болельщиков, тренеров или игроков клуба, они не имели к этому никакого отношения. Я злился на образ мышления руководства, которое, с моей точки зрения, было ошибочным.

На тот момент я был тренером провинциальной команды, которая выходила играть на поле против команды, которая только что присоединилась к Суперлиге, поэтому не скрывал своих эмоций».