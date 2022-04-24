Бывший легионер «Динамо» поддержал Украину в матче чемпионата Испании
Де Дзерби: «Сразу согласился отпустить своих футболистов в сборную Украины»
1-го июня национальная команда сыграет с Шотландией
Роберто де Дзерби / Фото: Getty Images
Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби заявил, что сразу согласился отпустить своих игроков в сборную Украины.
«Мы сразу согласились отправить наших футболистов в сборную Украины, и, можно сказать, что здесь мы тренируем сборников, чтобы они были уже готовы, когда приедут в расположение главной команды.
Я общался со Степаненко и Матвиенко и сказал, что очень хочу поехать на стадион и смотреть матчи квалификации на чемпионат мира с их участием».
Ранее Де Дзерби заявил, что чувствует себя украинцем.