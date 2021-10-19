Легендарный триумф. В «Реале» вспомнили последний матч на «Олимпийском»
Де Дзерби: «У Исмаили были проблемы с физическим состоянием, но он – игрок стартового состава»
Итальянский специалист рассказал, сыграет ли бразильский защитник с «Реалом»
12:48
Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби оценил вероятность участия защитника Исмаили в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Встреча состоится уже сегодня, 19 октября.
Будет играть. Если Исмаили не играл, то только из-за травмы и проблем с физическим состоянием, которые имели место в прошлом сезоне. Я считаю Исмаили частью нашего стартового состава.
Отметим, что «Шахтер» уже огласил предварительную заявку на матч главного еврокубка.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Реал». Начало – в 22:00.
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