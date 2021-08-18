Де Дзерби: «У нас плохо с математикой, поэтому не будем думать про шансы пройти дальше»

Победа в первом матче сделала более вероятным проход в групповой этап ЛЧ

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победный матч с «Монако» (0:1) в квалификации Лиги чемпионов:

Во втором тайме практически не было остроты от вашей команды, за исключением буквально одного-двух ударов. Вы пошли на этот шаг умышленно?

«Можно сказать так: «Шахтер» – это не «Реал Мадрид». Средний возраст нашей команды сегодня на поле – 22,1 года. «Монако» в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Франции и мог бы его выиграть, во всяком случае дважды обыграл ПСЖ. Мы провели 25 минут очень хорошо. Потом потеряли несколько мячей, а вместе с ними и немного уверенности в себе. У футболистов «Монако» же, наоборот, ее прибавилось. Во втором тайме мы могли провести несколько опасных контратак, но были не в оптимальном физическом состоянии, чтобы это делать – была и усталость, были и игроки, недавно вернувшиеся после травм».

Оцените, пожалуйста, Матвиенко: он выполнил большой объем работы, но было много потерь и ошибок.

«Все провели очень хороший матч, потому что по-другому было бы невозможно выиграть здесь у «Монако». Конечно, мы можем улучшить наше физическое состояние, нашу конструкцию, развитие игры, чтобы соперник терял свои позиции. Но я ничего не могу сказать своим футболистам – только поздравить, потому что все отдали сто процентов. Наша цель – проводить каждый матч, все 90 минут, в чемпионате и в Европе, так, как мы играли первые 25 минут».

Как вы можете охарактеризовать Анатолия Трубина, который несколько раз спас команду?

«Трубин провел грандиозный матч. Он молодой, но сейчас отлично показал свою силу. Играл очень хорошо, как и остальные».

Считаете ли вы, что у вашей команды стало больше шансов квалифицироваться в групповой раунд?

«Ничего не изменилось. Как и перед матчем, здесь нет фаворита. У нас очень плохо с математикой, так что мы не будем об этом думать. В Украине нужно провести очень хороший матч, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. Конечно, будет крайне сложно, потому что «Монако» приедет в Украину с той же целью. В то же время у «Шахтера» есть традиции в Европе, которые мы должны уважать и показать нашу игру».

Сколько еще времени нужно, чтобы команда играла 90 минут, как первые 25?

«Есть много факторов, не все зависит только от физического состояния. Футболисты знают, что они должны делать на поле. Просто мы тренируемся вместе только два месяца – конечно, это мало времени. Чтобы прогрессировать в своей игре, мы должны продолжать работать, наши знания должны улучшаться. Хочу еще сказать, что этим вечером здесь было очень жарко. У нас было несколько уставших футболистов. Соломон и Педриньо вернулись после травм. Когда мы сможем улучшить наше физическое состояние, я уверен, тогда мы сможем играть 90 минут, как первые 25».

Ваш стиль – очень хладнокровно разыгрывать мяч от ворот. Не боитесь ли поседеть от того, насколько рискованно ваша команда разыгрывает мяч от своих ворот?

«Могу сказать так: Трубин – молодой вратарь, но если мы играем с рисками, особенно когда конструкция начинается от голкипера, я считаю, что это больше плюс, а не минус для команды. Такая философия игры, и я считаю, это правильно. Все футболисты на поле возьмут свои риски. Если вы помните, когда в Генке мы заработали пенальти, как началась эта атака? С Трубина. Считаю, что пока мы все делаем правильно. Это не то, что Трубин решает. Когда получаешь жесткий прессинг от соперника, то либо играешь коротко, либо через верх. А я предпочитаю в таких случаях играть коротко».

Ответный матч состоится в Харькове на стадионе «Металлист» 25 августа.

Напомним, Педриньо прокомментировал свой гол, ставший победным в той игре.