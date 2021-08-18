Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 5
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Окончен
22:00 Монако - Шахтер 0:1 Окончен
22:00 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Окончен
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Црвена Звезда - Клуж 4:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Янг Бойз - Ференцварош -:- Запланирован
22:00 Бенфика - ПСВ -:- Запланирован
22:00 Мальме - Лудогорец -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - АЗ Алкмаар -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Динамо -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай -:- Запланирован
20:00 Славия Прага - Легия Варшава -:- Запланирован
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт -:- Запланирован
22:00 Рапид Вена - Заря -:- Запланирован

Де Дзерби: «У нас плохо с математикой, поэтому не будем думать про шансы пройти дальше»

Победа в первом матче сделала более вероятным проход в групповой этап ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
08:35
Де Дзерби: «У нас плохо с математикой, поэтому не будем думать про шансы пройти дальше»
Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победный матч с «Монако» (0:1) в квалификации Лиги чемпионов:

Во втором тайме практически не было остроты от вашей команды, за исключением буквально одного-двух ударов. Вы пошли на этот шаг умышленно?

«Можно сказать так: «Шахтер» – это не «Реал Мадрид». Средний возраст нашей команды сегодня на поле – 22,1 года. «Монако» в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Франции и мог бы его выиграть, во всяком случае дважды обыграл ПСЖ. Мы провели 25 минут очень хорошо. Потом потеряли несколько мячей, а вместе с ними и немного уверенности в себе. У футболистов «Монако» же, наоборот, ее прибавилось. Во втором тайме мы могли провести несколько опасных контратак, но были не в оптимальном физическом состоянии, чтобы это делать – была и усталость, были и игроки, недавно вернувшиеся после травм».

Оцените, пожалуйста, Матвиенко: он выполнил большой объем работы, но было много потерь и ошибок.

«Все провели очень хороший матч, потому что по-другому было бы невозможно выиграть здесь у «Монако». Конечно, мы можем улучшить наше физическое состояние, нашу конструкцию, развитие игры, чтобы соперник терял свои позиции. Но я ничего не могу сказать своим футболистам – только поздравить, потому что все отдали сто процентов. Наша цель – проводить каждый матч, все 90 минут, в чемпионате и в Европе, так, как мы играли первые 25 минут».

Как вы можете охарактеризовать Анатолия Трубина, который несколько раз спас команду?

«Трубин провел грандиозный матч. Он молодой, но сейчас отлично показал свою силу. Играл очень хорошо, как и остальные».

Считаете ли вы, что у вашей команды стало больше шансов квалифицироваться в групповой раунд?

«Ничего не изменилось. Как и перед матчем, здесь нет фаворита. У нас очень плохо с математикой, так что мы не будем об этом думать. В Украине нужно провести очень хороший матч, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. Конечно, будет крайне сложно, потому что «Монако» приедет в Украину с той же целью. В то же время у «Шахтера» есть традиции в Европе, которые мы должны уважать и показать нашу игру».

Сколько еще времени нужно, чтобы команда играла 90 минут, как первые 25?

«Есть много факторов, не все зависит только от физического состояния. Футболисты знают, что они должны делать на поле. Просто мы тренируемся вместе только два месяца – конечно, это мало времени. Чтобы прогрессировать в своей игре, мы должны продолжать работать, наши знания должны улучшаться. Хочу еще сказать, что этим вечером здесь было очень жарко. У нас было несколько уставших футболистов. Соломон и Педриньо вернулись после травм. Когда мы сможем улучшить наше физическое состояние, я уверен, тогда мы сможем играть 90 минут, как первые 25».

Ваш стиль – очень хладнокровно разыгрывать мяч от ворот. Не боитесь ли поседеть от того, насколько рискованно ваша команда разыгрывает мяч от своих ворот?

«Могу сказать так: Трубин – молодой вратарь, но если мы играем с рисками, особенно когда конструкция начинается от голкипера, я считаю, что это больше плюс, а не минус для команды. Такая философия игры, и я считаю, это правильно. Все футболисты на поле возьмут свои риски. Если вы помните, когда в Генке мы заработали пенальти, как началась эта атака? С Трубина. Считаю, что пока мы все делаем правильно. Это не то, что Трубин решает. Когда получаешь жесткий прессинг от соперника, то либо играешь коротко, либо через верх. А я предпочитаю в таких случаях играть коротко».

Ответный матч состоится в Харькове на стадионе «Металлист» 25 августа.

Напомним, Педриньо прокомментировал свой гол, ставший победным в той игре.

Источник: ФК Шахтер Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Авторитетный портал назвал лучшего игрока матча между «Шахтером» и «Монако»
Авторитетный портал назвал лучшего игрока матча между «Шахтером» и «Монако»
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:34
Новички «Шахтера» забивали в 5 из 7 матчей нового сезона
Новички «Шахтера» забивали в 5 из 7 матчей нового сезона
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:01
Педриньо: «Наш стиль помог нам победить «Монако»
Педриньо: «Наш стиль помог нам победить «Монако»
Футбол Лига чемпионов UEFA
08:11
Тренер «Монако»: «У вратаря «Шахтера» был очень удачный день»
Тренер «Монако»: «У вратаря «Шахтера» был очень удачный день»
Футбол Лига чемпионов UEFA
01:58
Лига чемпионов. «Монако» проиграл «Шахтеру». Как это было
Лига чемпионов. «Монако» проиграл «Шахтеру». Как это было
Футбол Лига чемпионов UEFA
17 августа 23:50
«Шахтер» переиграл на выезде «Монако» и увеличил шансы на выход в группу ЛЧ
«Шахтер» переиграл на выезде «Монако» и увеличил шансы на выход в группу ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
17 августа 23:50

Новости: Футбол

Шовковский вернется? Петраков рассказал, с каким тренерским штабом планирует работать
Шовковский вернется? Петраков рассказал, с каким тренерским штабом планирует работать
Сборная Украины
10:15
Авторитетный портал назвал лучшего игрока матча между «Шахтером» и «Монако»
Авторитетный портал назвал лучшего игрока матча между «Шахтером» и «Монако»
Лига чемпионов UEFA
09:34
Петраков получит в свое распоряжение игроков стоимостью более 200 миллионов евро
Петраков получит в свое распоряжение игроков стоимостью более 200 миллионов евро
Сборная Украины
09:12
Новички «Шахтера» забивали в 5 из 7 матчей нового сезона
Новички «Шахтера» забивали в 5 из 7 матчей нового сезона
Лига чемпионов UEFA
09:01
Де Дзерби: «У нас плохо с математикой, поэтому не будем думать про шансы пройти дальше»
Де Дзерби: «У нас плохо с математикой, поэтому не будем думать про шансы пройти дальше»
Лига чемпионов UEFA
08:35
Петраков: «Сделаю все, чтобы сборная попала на чемпионат мира в Катаре»
Петраков: «Сделаю все, чтобы сборная попала на чемпионат мира в Катаре»
Сборная Украины
08:21
Педриньо: «Наш стиль помог нам победить «Монако»
Педриньо: «Наш стиль помог нам победить «Монако»
Лига чемпионов UEFA
08:11
Форвард «Десны»: «Ни разу не выигрывал у «Динамо», а хочется»
Форвард «Десны»: «Ни разу не выигрывал у «Динамо», а хочется»
Украинская Премьер-лига
07:59
Жестко, но справедливо. Роналду ответил на слухи о своем будущем
Жестко, но справедливо. Роналду ответил на слухи о своем будущем
Серия А (Италия)
07:48
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
1
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
44
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
3
Все новости