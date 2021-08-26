Де Дзерби: «У «Шахтера» есть то, чего нет у других команд, – сердце и яйца»

Роберто Де Дзерби / фото - Twitter

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал выход свой команды в групповой этап ЛЧ после тяжелого матча с «Монако» (2:2), где его подопечные отыграли два мяча:

Первый тайм, конечно, был не таким, как мы ожидали, но «Монако» – очень сильная команда. Они сделали очень жесткий прессинг. У нас не было скорости, силовой скорости, чтобы играть 20, 30, 40 метров. Показатель такой: когда Фернандо и Мудрик вошли в игру, матч совсем изменился.

Я не знаю, заслужили мы сегодня или нет, потому что у «Монако» было много голевых шансов. У «Монако» есть технические, физические, индивидуальные качества. У нас другие физические характеристики, но есть техника и индивидуальность также. Не у всех скорость, как у Фернандо, например, который вышел на замену, но у нас есть то, чего нет в других командах, – сердце и яйца. И когда есть сердце и яйца, можно все делать.

Сегодня не было такого матча, который я видел в своей голове, но я очень горд, потому что в перерыве я видел их чуть-чуть странными. У нас были сложности в тот момент. А потом сердце и яйца аннулировали разницу, которая была в первом тайме. А сердце и яйца нельзя купить на трансферном рынке».