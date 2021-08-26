Де Дзерби: «У «Шахтера» есть то, чего нет у других команд, – сердце и яйца»
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал выход свой команды в групповой этап ЛЧ после тяжелого матча с «Монако» (2:2), где его подопечные отыграли два мяча:
«Специально ли мы отдали мяч? Нет, это не было нашим решением. Мы не хотим оставлять мяч даже у мадридского «Реала». Но если соперник хороший, тогда мы тоже должны играть на оборону.
Первый тайм, конечно, был не таким, как мы ожидали, но «Монако» – очень сильная команда. Они сделали очень жесткий прессинг. У нас не было скорости, силовой скорости, чтобы играть 20, 30, 40 метров. Показатель такой: когда Фернандо и Мудрик вошли в игру, матч совсем изменился.
Я не знаю, заслужили мы сегодня или нет, потому что у «Монако» было много голевых шансов. У «Монако» есть технические, физические, индивидуальные качества. У нас другие физические характеристики, но есть техника и индивидуальность также. Не у всех скорость, как у Фернандо, например, который вышел на замену, но у нас есть то, чего нет в других командах, – сердце и яйца. И когда есть сердце и яйца, можно все делать.
Сегодня не было такого матча, который я видел в своей голове, но я очень горд, потому что в перерыве я видел их чуть-чуть странными. У нас были сложности в тот момент. А потом сердце и яйца аннулировали разницу, которая была в первом тайме. А сердце и яйца нельзя купить на трансферном рынке».
Уже в первом тайме подопечные Де Дзерби из лидеров противостояния оказались догоняющими. Но сначала команду спас Марлос, сравнявший счет по сумме двух матчей и переведя игру в овертаймы. А в дополнительных 15-минутках все решил стремительный проход Михаила Мудрика.
Первый свой матч «Шахтер» минимально выиграл, поэтому ничья в ответной игре отправила «горняков» прямиком в групповой этап главного турнира Европы.
Напомним, определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.
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