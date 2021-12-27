Де Дзерби удивил, включив двух игроков «Динамо» в топ-3 УПЛ

Лучшим итальянский специалист назвал бывшего футболиста «Шахтера»

Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби назвал лучших по его мнению игроков украинской Премьер-лиги в 2021 году. Специалист выделил топ-3 среди них.

Лучшим итальянец назвал своего уже экс-подопечного Марлоса. Также в тройку неожиданно были включены два лидера «Динамо» Николай Шапаренко и Виктор Цыганков.

В уходящем году Марлос провел в УПЛ 23 матча. В них бразильскому украинцу удалось отличиться двумя голами и семью результативными передачами.

Напомним, футболист покинул «Шахтер» по окончании первой части сезона.