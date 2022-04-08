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Де Дзерби: «Украинцы проявили великий дух, защищая свою страну»

Главный тренер «горняков» верит, что война скоро закончится
Футбол Украинская Премьер-лига
08 апреля 22:32
Де Дзерби: «Украинцы проявили великий дух, защищая свою страну»
Роберто Де Дзерби / Фото: ФК «Шахтер»
Главный тренер ФК «Шахтер» Роберто Де Дзерби по прибытию в Турцию в интервью клубной пресс-службе прокомментировал свое возвращение и поддержал украинский народ, который противостоит рашистским войскам.

Мы здесь больше как друзья, а не как тренеры. Приехали, чтобы поддержать наших игроков и наших сотрудников, чтобы помочь всей Украине.

Я по-прежнему ставлю «Шахтер» на первое место в своих мыслях о будущем. Сейчас мы все в ожидании, чтобы понять, каков будет сценарий следующего сезона.

Хочу выразить огромное уважение всем людям в Украине. Они проявили великий дух, защищая страну. Я верю, что война скоро закончится и мы будем играть на футбольных полях.


В рамках Shakhtar Global Tour for Peace «горняки» в Афинах сыграют благотворительный матч с «Олимпиакосом». Все средства, вырученные от игр, пойдут на помощь жителям Украины.
Источник: ФК Шахтер
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