«Шахтер» встретится с «Олимпиакосом» в благотворительном матче
Де Дзерби: «Украинцы проявили великий дух, защищая свою страну»
Главный тренер «горняков» верит, что война скоро закончится
08 апреля 22:32
Роберто Де Дзерби / Фото: ФК «Шахтер»Главный тренер ФК «Шахтер» Роберто Де Дзерби по прибытию в Турцию в интервью клубной пресс-службе прокомментировал свое возвращение и поддержал украинский народ, который противостоит рашистским войскам.
Мы здесь больше как друзья, а не как тренеры. Приехали, чтобы поддержать наших игроков и наших сотрудников, чтобы помочь всей Украине.
Я по-прежнему ставлю «Шахтер» на первое место в своих мыслях о будущем. Сейчас мы все в ожидании, чтобы понять, каков будет сценарий следующего сезона.Хочу выразить огромное уважение всем людям в Украине. Они проявили великий дух, защищая страну. Я верю, что война скоро закончится и мы будем играть на футбольных полях.
В рамках Shakhtar Global Tour for Peace «горняки» в Афинах сыграют благотворительный матч с «Олимпиакосом». Все средства, вырученные от игр, пойдут на помощь жителям Украины.