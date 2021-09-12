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Де Дзерби: «В этот период я предпочитаю Коноплянке других футболистов»

Транер «Шахтера» объяснил свой выбор состава на матч с «Днепром-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
12 сентября 08:23
Де Дзерби: «В этот период я предпочитаю Коноплянке других футболистов»
Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мыслями после матча седьмого тура украинской Премьер-лиги против «Днепра-1» (2:0). Также итальянский специалист объяснил свой выбор состава на встречу.

Фернандо на фланге, а Педриньо – в центре нападения? Если у футболистов есть соответствующие качества, мне нравится, чтобы они играли в середине, а на флангах – те, у кого есть скорость.

И когда я понимал, что «Днепр-1» ждет матча с нами, чтобы не дать нам возможности играть, как мы это обычно делаем, я принимал во внимание тот факт, что скорость Фернандо на фланге для нас будет лучше, а Педриньо с его техникой – на позиции девятки. Потому что «Днепр-1» закрыл все линии передач.

Восстановившийся Коноплянка вне заявки на матч? В этот период я предпочитаю других футболистов и жду, когда он вернет хорошее физическое состояние.

Витао и Конопля? Когда вы спрашиваете о молодых футболистах, я всегда отвечаю так: они могут улучшить уровень, только когда играют. Оба раньше играли мало. Возможно, Витао чаще, чем Конопля. Конечно, у Марлона и Додо больше опыта и уверенности в себе. Но Витао и Конопля сегодня провели очень хороший матч.

Для меня важны все футболисты, которых я тренирую, поэтому считаю правильным дать всем шансы. Я еще не видел Мораеса, потому что он пока не вернулся. Когда вернется, я буду рассматривать его, как и других. Ваша коллега задала вопрос о Коноплянке. Конечно, у нас 27 футболистов – я должен делать свой выбор, принимать решения.

К примеру, сегодня Марлон и Додо не могли играть, Соломон и Траоре остались на скамье, Сикан был на трибуне. Я принимаю решения и по физическому состоянию футболистов в данный момент. Иногда я тоже могу допускать ошибки, однако в любом случае решения я должен принимать до начала матча. И когда я их принимаю, «Шахтер» всегда превыше всего, на первом месте.

Мне не понравилось, как мы играли в начале второго тайма – считаю, что играли не так, как это необходимо делать, поэтому был нервным и злым в тот момент. Мы знали, что нам противостоит сильная команда. Был сложный матч. Мы заслужили эту победу, но могли забить больше голов.

Йовичевич остался доволен своими футболистами? «Днепр-1» провел очень хороший матч. Считаю, что это сильная команда. Мы играли за одни и те же очки. Он доволен, но и я тоже доволен. Я могу сказать, что мы еще очень далеки от своей идеи.

Когда я думаю о своем «Шахтере», то знаю, что он может стать красивее, чем сегодня. Хотя правда и в том, что мы создаем команду: у нас много сильных, но молодых футболистов. Нужны время и упорная работа. Кое-что мы уже показали – не все, но можно видеть, как «Шахтер» играет. Мы в процессе работы, и при этом выигрываем матчи, потому перспективы, полагаю, хорошие.

«Шериф»? Я приехал в Украину, чтобы тренировать «Шахтер» и, в первую очередь, хорошо выступать в украинском чемпионате. Конечно, и в Лиге чемпионов тоже. Но в предыдущем интервью вашим коллегам я уже сказал, что особенно мы должны хорошо играть в чемпионате Украины.

В конце концов, прошлый сезон «Шахтер» завершил на втором месте с отставанием в 11 очков от «Динамо». Я, как тренер, и все футболисты должны уважать украинский чемпионат и выступать в нем хорошо. В Лиге чемпионов играть очень важно и интересно, но до сегодня я думал только о «Днепре-1». Теперь, с этой ночи, начинаю думать о «Шерифе» – нас ожидает сложный матч.

Я никогда не доволен. Вы никогда не будете видеть меня довольным, потому что я такой. И особенно вначале, потому что сегодня мы играли матч № 11. Если мы должны сделать какой-то вывод сейчас, то я думаю, что мы выступали очень хорошо. Но мы потеряли несколько очков – с «Минаем» и «Александрией», конечно, могли играть лучше. И только наша вина в том, что не взяли больше очков.

Я не говорю об арбитрах, как это обычно делают другие. Арбитры – люди, как и мы. Как я или футболисты могут допускать ошибки, так и судьи. Также важно учитывать четыре матча в квалификации Лиги чемпионов – с сильными командами. Мы прошли в групповой этап – для «Шахтера» это большой престиж.

Я не хочу говорить об арбитрах, потому что о них говорят уже слишком много. Если арбитр посчитал правильным удалить и Марлона, и Додо, я ничего не стану об этом говорить. Я просто думаю о себе: а что я могу сам улучшить? И мне не нравится, когда другие говорят об арбитрах, особенно когда не нужно.

Ранее Де Дзерби рассказал, чего не хватает защитнику «Шахтера» Николаю Матвиенко.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Шахтер Донецк СК Днепр-1 Роберто Де Дзерби

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