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Де Дзерби: «В Лиге чемпионов мы встретились с командами, которые нас атаковали. Возникли определенные трудности»

Тренер рассказал, что команде пришлось менять игру каждую неделю
Футбол Украинская Премьер-лига
15 декабря 15:35
Де Дзерби: «В Лиге чемпионов мы встретились с командами, которые нас атаковали. Возникли определенные трудности»
Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби намекнул в интервью BurBuzz, что повлияло на провал команды в Лиге чемпионов.

Стиль игры, который вы исповедовали в Италии, называли «коструционе даль бассо». Какой стиль вы исповедуете с «Шахтером» в Украине?

«Это определенно недоразумение, я объясню. В Италии, особенно в первые годы в «Сассуоло», а до этого еще в «Беневенто», наши соперники атаковали нас, наши ворота. Мы были более слабой командой, почти всегда наши оппоненты были сильнее. Когда другая команда чувствует, что она сильнее, начинает атаковать, а мы не хотели терять мяч. Потому и начинали из глубины поля.

«Шахтер» в этом году, в частности, в чемпионате Украины играл с защитными командами, поэтому и не нуждались в такой игре. В Лиге чемпионов мы встретились с командами, которые нас атаковали. Возникли определенные трудности, ведь до этого мы не были натренированы должным образом, потому что в чемпионате нам преимущественно приходилось играть с командами, которые плотно сидели в обороне».


«Шахтер» завершил год первым в таблице УПЛ.

Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

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