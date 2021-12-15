«Динамо», «Шахтер» и другие узнали своих соперников в 1/4 Кубка Украины
Де Дзерби: «В Лиге чемпионов мы встретились с командами, которые нас атаковали. Возникли определенные трудности»
Тренер рассказал, что команде пришлось менять игру каждую неделю
15 декабря 15:35
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби намекнул в интервью BurBuzz, что повлияло на провал команды в Лиге чемпионов.
Стиль игры, который вы исповедовали в Италии, называли «коструционе даль бассо». Какой стиль вы исповедуете с «Шахтером» в Украине?
«Это определенно недоразумение, я объясню. В Италии, особенно в первые годы в «Сассуоло», а до этого еще в «Беневенто», наши соперники атаковали нас, наши ворота. Мы были более слабой командой, почти всегда наши оппоненты были сильнее. Когда другая команда чувствует, что она сильнее, начинает атаковать, а мы не хотели терять мяч. Потому и начинали из глубины поля.
«Шахтер» в этом году, в частности, в чемпионате Украины играл с защитными командами, поэтому и не нуждались в такой игре. В Лиге чемпионов мы встретились с командами, которые нас атаковали. Возникли определенные трудности, ведь до этого мы не были натренированы должным образом, потому что в чемпионате нам преимущественно приходилось играть с командами, которые плотно сидели в обороне».
«Шахтер» завершил год первым в таблице УПЛ.
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