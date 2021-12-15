Де Дзерби: «В Лиге чемпионов мы встретились с командами, которые нас атаковали. Возникли определенные трудности»

Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби намекнул в интервью BurBuzz, что повлияло на провал команды в Лиге чемпионов.

Стиль игры, который вы исповедовали в Италии, называли «коструционе даль бассо». Какой стиль вы исповедуете с «Шахтером» в Украине?

«Шахтер» в этом году, в частности, в чемпионате Украины играл с защитными командами, поэтому и не нуждались в такой игре. В Лиге чемпионов мы встретились с командами, которые нас атаковали. Возникли определенные трудности, ведь до этого мы не были натренированы должным образом, потому что в чемпионате нам преимущественно приходилось играть с командами, которые плотно сидели в обороне».