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Де Дзербі: «В мене є дозвіл шукати іншу команду, і запрошення»

Наставник «Шахтаря» – про можливий відхід з донецького клубу
Футбол Украинская Премьер-лига
18:27
Де Дзербі: «В мене є дозвіл шукати іншу команду, і запрошення»
Роберто Де Дзербі / Фото - shakhtar.com
Головний тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі в інтерв'ю TUTTOmercatoWEB повідомив, що він може покинути донецьку команду за власним бажанням.

«Зараз я в Римі, але в Україні люди живуть тим самим життям, що й кілька тижнів тому».


Сподіваємося, чемпіонат України відновиться. У вас є контракт, які подальші дії?

«Я не знаю, я чекаю. Але питання не стільки в контракті, тому що у мене є дозвіл шукати іншу команду, і запрошення. Пропрацювати ще один рік в Україні означало б хоча б частково закрити рану команди, яку забрали з моїх рук та розчленували не з футбольних міркувань. Тренеру, який живе, щоб прогресувати та змушувати прогресувати гравців, важко це уявити».


Ви сумуєте за італійським футболом? «Парма» – близька вам команда.

«Ні, я не клеймлю себе жорстко. Від жодної італійської команди я не отримував пропозицію. Я – італієць, а Італія — найкрасивіша країна з усіх. Там ти живеш краще, ніж будь-де інше. Я шукаю умови, щоб тренувати. Якщо це буде в Італії, я буду щасливіший. Якщо ні, це означає, що я покращусь в інших аспектах».


Нагадаємо, що контракт 42-річного італійця з «Шахтарем» розрахований до літа 2023 року. Повідомлялося, що найближчим часом Де Дзербі розірве угоду з донецьким клубом.
Владимир Кириченко
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Теги

Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк

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