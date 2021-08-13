Де Дзерби: «Этот «Шахтер» еще не настоящий»
Де Дзерби: «В «Сассуоло» мне повезло с компанией. Не было трудных моментов»
Тренер «Шахтера» вспомнил о периоде в Италии
10:10
Фото: shakhtar.com
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби вспомнил SassuoloNews.net о периоде, проведенном в «Сассуоло».
«В «Сассуоло» не было трудных моментов. Мне повезло с компанией, которая полностью полагалась на меня и поддерживала во всем: от выбора на трансферном рынке до выбора в повседневном управлении, потому что я заноза в заднице.
Но я честный, открытый, здоровый, в том смысле, что действуя, ставлю футбол превыше всего остального.
Поэтому я прошу всех, себя в первую очередь, отдаваться на 100%.
Думаю, меня ценили как личность, потому что я действовал корректно и открыто, никого не обманывая».
Ранее Де Дзерби оценил старт сезона для «Шахтера».