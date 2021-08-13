Де Дзерби: «В «Сассуоло» мне повезло с компанией. Не было трудных моментов»

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Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби вспомнил SassuoloNews.net о периоде, проведенном в «Сассуоло».

Но я честный, открытый, здоровый, в том смысле, что действуя, ставлю футбол превыше всего остального.

Поэтому я прошу всех, себя в первую очередь, отдаваться на 100%.

Думаю, меня ценили как личность, потому что я действовал корректно и открыто, никого не обманывая».