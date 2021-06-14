Де Дзерби: «В «Шахтере» не ради денег. В Италии заработал бы столько же»

Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал Calciomercato, почему выбрал Украину в качестве продолжения тренерской карьеры.

«Шахтер» мне показался наиболее близким к моему видению футбола. Никто другой не дал мне гарантию, что я могу развивать его дальше.

Я звонил Фонсеке, с которым у меня фантастические отношения, очень уважаю его. Я позволил ему ввести меня в неизвестную реальность. Никто, кроме тех, кто уже работал в «Шахтере», не смог бы сделать для меня полный обзор того, что ждет.

В Италии у меня были некоторые контакты, но я решил уехать в Украину. Кто-то писал, что я сделал это ради денег. Это бред какой-то. Если бы я остался в Италии – заработал бы примерно те же деньги».