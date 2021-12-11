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Де Дзерби: «В Украине есть страсть к футболу, но газоны тут – ужасны»

Тренер – о последнем матче в году
Футбол Украинская Премьер-лига
17:27
Де Дзерби: «В Украине есть страсть к футболу, но газоны тут – ужасны»
Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Александрией» (2:1) в 17-м туре УПЛ и возможный уход Марлоса.

«Сегодня была очень сложная победа. Думаю, этот матч был сложнее предыдущих, ведь здесь газон не располагал к игре в футбол. Очень жаль, ведь в Украине есть страсть к футболу, есть хорошее телевидение и журналисты, но ваши газоны — ужасны. На таком поле очень легко получить травму и сложно играть в футбол.

Последние месяцы были очень сложными для Мораеса. Он показал себя профессионалом и честным человеком. Я чувствовал, что он может решить исход этого матча. Мои эмоции после его гола показывают то, насколько этот поединок был важен для нас.

Перед каникулами футболисты играют «на чемоданах», поэтому было очень сложно. Я рад, что мы победили. У нас фантастические футболисты. Те, кто более старший — я восхищаюсь ими. От Пятова до Мораеса и Марлоса.

Сегодня Марлос не сыграет из-за травмы. Я не веду переговоры, поэтому не знаю ничего об этом. Мне будет очень жаль, если он уйдет».


«Шахтер» ушел на перерыв лидером УПЛ.

 

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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