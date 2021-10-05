Де Дзерби: «Во втором тайме «Динамо» практически не играло на нашей половине поля»
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал Youtube-каналу клуба ничью с «Динамо» и рассказал о перспективах игроков «горняков».
Ничья больше устраивает «Динамо», чем «Шахтер»?
«Не знаю. Мы точно хотели победить. На последних минутах они просто теряли время, а мы желали победить. Это не зависит от того, что они на три очка впереди в таблице. Думаю, мы очень хорошо сыграли.
Мы доминировали с начала до конца. Во втором тайме «Динамо» практически не играло на нашей половине поля. Я видел только одну команду на поле».
Можно сказать, что «Шахтер» заставил «Динамо» играть на контратаках?
«Да. Просто печально, что мы не забили гол, как и в прошлом матче».
«Шахтеру» не хватило реализации. Не хватало Траоре?
«Траоре – очень важный игрок для нас. Мы потеряли его надолго. Должны найти какие-то варианты. У Сикана есть грандиозная перспектива, как и у Фернандо. У нас также есть Дентиньо. Пока остаемся с этими футболистами, ждем возвращение Мораеса.
Педриньо против «Динамо» играл нападающего. Он сыграл очень хорошо. Но играет по-другому, чем настоящий форвард».
Некоторое время оба центральных защитника «Шахтера» были на желтых карточках в матче с «Динамо». Подсказали, чтобы они играли аккуратнее?
«Нет. Я просто посоветовал играть более внимательно. Но продолжать играть с характером и смело, как всегда требую».
Удалось ли команде выполнить установку на матч?
«Да. Они сделали все, кроме забитого гола».
Какие планы для тех, кто не поехал в сборные?
«Несколько дней отдыха, а потом опять тренировки, чтобы быть готовыми к «Заре».
«Шахтер» отстает от «Динамо» на три очка.
Комментарии 0