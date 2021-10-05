Де Дзерби: «Во втором тайме «Динамо» практически не играло на нашей половине поля»

Тренер – о перспективах футболистов команды

Фото: shakhtar.com

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал Youtube-каналу клуба ничью с «Динамо» и рассказал о перспективах игроков «горняков».

Ничья больше устраивает «Динамо», чем «Шахтер»?

«Не знаю. Мы точно хотели победить. На последних минутах они просто теряли время, а мы желали победить. Это не зависит от того, что они на три очка впереди в таблице. Думаю, мы очень хорошо сыграли. Мы доминировали с начала до конца. Во втором тайме «Динамо» практически не играло на нашей половине поля. Я видел только одну команду на поле».

Можно сказать, что «Шахтер» заставил «Динамо» играть на контратаках?

«Да. Просто печально, что мы не забили гол, как и в прошлом матче».

«Шахтеру» не хватило реализации. Не хватало Траоре?

«Траоре – очень важный игрок для нас. Мы потеряли его надолго. Должны найти какие-то варианты. У Сикана есть грандиозная перспектива, как и у Фернандо. У нас также есть Дентиньо. Пока остаемся с этими футболистами, ждем возвращение Мораеса. Педриньо против «Динамо» играл нападающего. Он сыграл очень хорошо. Но играет по-другому, чем настоящий форвард».

Некоторое время оба центральных защитника «Шахтера» были на желтых карточках в матче с «Динамо». Подсказали, чтобы они играли аккуратнее?

«Нет. Я просто посоветовал играть более внимательно. Но продолжать играть с характером и смело, как всегда требую».

Удалось ли команде выполнить установку на матч?

«Да. Они сделали все, кроме забитого гола».

Какие планы для тех, кто не поехал в сборные?

«Несколько дней отдыха, а потом опять тренировки, чтобы быть готовыми к «Заре».

«Шахтер» отстает от «Динамо» на три очка.