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Де Дзерби: «Ворскла» создала нам некоторые трудности, когда атаковала. Но мы были готовы»

Тренер «Шахтера» рассказал и о травмированных
Футбол Украинская Премьер-лига
14:17
Де Дзерби: «Ворскла» создала нам некоторые трудности, когда атаковала. Но мы были готовы»
Фото: shakhtar.com

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал пресс-службе клуба об итогах матча против «Ворсклы» (2:0) в 12-м туре УПЛ.

«Мы отлично играли еще до удаления соперника. Имели несколько шансов забить гол. «Ворскла» тоже создала нам некоторые трудности, когда атаковала. Но мы были готовы, потому что эта команда идет на 3-м месте в таблице. Потом случилось удаление, которое облегчило нашу задачу.

Мы выиграли очень и очень тяжелый матч. После поражения от «Реала» нормально, что была усталость. Слишком сложно после такого снова переключиться на УПЛ. Поэтому считаю, что мы добились грандиозного результата.

Педриньо травмировал ногу. Теперь должны понять, сколько времени его не будет. Заменил Фернандо, потому что он получил желтую. Алан Патрик выглядел уставшим, он практически всегда играет. Степаненко тоже получил микротравму, поэтому решил заменить его.

Кто вышел вместо них – действовали отлично. Сикан, Судаков, Конопля, Соломон отлично вошли в игру».

В «Ворскле» считают несправедливым удаление в матче с «Шахтером».

Андрей Усмонов
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Шахтер Донецк Ворскла Роберто Де Дзерби

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