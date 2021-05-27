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Де Дзерби возьмет Очеретько на тренировочный сбор
Полузащитник ранее травмировался в матче молодежной сборной Украины
Олег Очеретько / Фото: Шахтер
Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби на тренировочный сбор возьмет 18-летнего полузащитника Олега Очеретько.
Сейчас футболист находится в расположении молодежной сборной Украины, с которой участвует в турнире памяти Лобановского.
26 мая Очеретько сыграо в матче против команды Азербайджана (0:1), где получил сильный ушиб. Теперь он следующие две недели будет на больничном. 14 июня, футболист прибудет в расположение «Шахтера».
В минувшем сезоне УПЛ Очеретько провел в аренде в «Мариуполе», где сыграл 17 матчей и забил 2 мяча.
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