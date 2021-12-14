Де Дзерби вспомнил, как играл на поле против Мораеса

Теперь итальянец тренирует форварда

Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби вспомнил в эфире YouTube-канала «BurBuzz» как играл против нынешнего подопечного Жуниора Мораеса в качестве игрока. Также специалист поделился мнением об опытном форварде.

Ранее с одним из нынешних подопечных Вы пересекались еще в игровой карьере, когда Вы в Румынии играли против Жуниора Мораеса, запомнили, или ничего такого особенного?

Да, действительно. Моя команда выиграла тогда со счётом 3:0. Я его тогда не запомнил, но он мне вспомнил.

Сейчас клуб продлил контракт с Мораесом, значит ли это, что зимой, даже ввиду травмы Траоре Вы не будете искать усиление нападения?

Я пока не знаю. Не могу однозначно ответить на планы на трансферном рынке. Но новость о том, что Жуниору продлили контракт – это очень хорошая новость, ведь он замечательный игрок и человек, он имеет опыт побед в чемпионате. Насчет новостей из трансферного рынка нужно еще подождать.

Ранее Де Дзерби признался, что недоволен, как «Шахтер» сыграл в этой Лиге чемпионов.