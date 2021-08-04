Де Дзерби выделил одного из лидеров команды, назвав его мастером

Футболист умело помогал партнерам в выборе наилучших решений

Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал роль хавбека Майкона в победе над «Генком» (1:2).

Майкон в некоторых случаях подсказывал партнерам по позициям. Игрокам пока не хватает взаимопонимания или просто у Майкона теперь будет такая роль?

«Майкон – мастер. Я думаю, что футболисты поняли, как играть. А у Майкона, основываясь на том, что он показал, понимание выше среднего».

Ответный матч с бельгийцами ждет «горняков» уже на следующей неделе, 10 августа.

Напомним, один из лидеров «Шахтера» получил травму в матче с «Генком».