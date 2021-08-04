Де Дзерби повторил еврокубковое достижение Луческу
Де Дзерби выделил одного из лидеров команды, назвав его мастером
Футболист умело помогал партнерам в выборе наилучших решений
4 августа 14:11
Роберто Де Дзерби / фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал роль хавбека Майкона в победе над «Генком» (1:2).
Майкон в некоторых случаях подсказывал партнерам по позициям. Игрокам пока не хватает взаимопонимания или просто у Майкона теперь будет такая роль?
«Майкон – мастер. Я думаю, что футболисты поняли, как играть. А у Майкона, основываясь на том, что он показал, понимание выше среднего».
Ответный матч с бельгийцами ждет «горняков» уже на следующей неделе, 10 августа.
Напомним, один из лидеров «Шахтера» получил травму в матче с «Генком».
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