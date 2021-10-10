Де Брюйне пожаловался на уровень игроков сборной Бельгии
Де Дзерби выразил гордость тем, что три его экс-подопечных играют за сборную Италии
Чемпион Европы занял третье место в Лиге наций, обыграв Бельгию
10 октября 22:59
Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» и бывший наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби высказался в эфире Radio 24 относительно победы сборной Италии в матче за третье место Лиги наций против Бельгии (2:1).
Бастони в 22 действует, словно ветеран. В Италии много сильных молодых футболистов. Мы в «Сассуоло» концентрировались на нескольких, таких как Локателли, Берарди и Распадори. Гордимся, что сейчас они выступают в национальной команде.
Локателли? Думаю, обстановка в «Сассуоло» стала для него определяющей. Не знаю, добился ли бы он того же, оставаясь в «Милане». Он перешел к нам и немного сдал назад, поняв, что можно сделать шаг назад, а затем 2 или 3 вперед.
Ранее мыслями о победе над Бельгией поделился главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.
Комментарии 0