Де Дзерби выразил гордость тем, что три его экс-подопечных играют за сборную Италии

Роберто Де Дзерби / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» и бывший наставник «Сассуоло» Роберто Де Дзерби высказался в эфире Radio 24 относительно победы сборной Италии в матче за третье место Лиги наций против Бельгии (2:1).

Локателли? Думаю, обстановка в «Сассуоло» стала для него определяющей. Не знаю, добился ли бы он того же, оставаясь в «Милане». Он перешел к нам и немного сдал назад, поняв, что можно сделать шаг назад, а затем 2 или 3 вперед.