Де Дзерби взял на себя вину за проигрыш «Александрии»

Роберто Де Дзерби / Фото: shakhtar.com

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в интервью Youtube каналу Shakhtar News поделился мнением о поражении от «Александрии» в третьем туре УПЛ (1:2).



Много чего сделали неправильно. Все виновны, я – в первую очередь, потому что я тренер. Возможно, неправильно готовил ребят в эти два дня. Должны сразу понять, что каждый матч очень важен – против «Генка» или «Александрии».

Все должны играть правильно, потому что все встречи очень сложные.