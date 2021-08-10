Тренер «Генка»: «Можем конкурировать с «Шахтером». Наша цель – выход в следующий раунд»
Де Дзерби взял на себя вину за проигрыш «Александрии»
Итальянский специалист считает, что уровень всех игроков «Шахтера» – одинаков
Роберто Де Дзерби / Фото: shakhtar.com
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в интервью Youtube каналу Shakhtar News поделился мнением о поражении от «Александрии» в третьем туре УПЛ (1:2).
У нас 20 или больше игроков. Считаю их сильными, приблизительно одного уровня. Для меня нет ничего нового в ротации. В своей карьере всегда ее применял. Мои решения таковы не потому что считал этот матч легким.
Много чего сделали неправильно. Все виновны, я – в первую очередь, потому что я тренер. Возможно, неправильно готовил ребят в эти два дня. Должны сразу понять, что каждый матч очень важен – против «Генка» или «Александрии».
Все должны играть правильно, потому что все встречи очень сложные.
Напомним, что наставника «Александрии» признали лучшим тренером последнего тура чемпионата Украины.
Комментарии 0