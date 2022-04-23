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Де Дзерби: «Я чувствую себя украинцем и страдаю от того, что делает россия»

Тренер «Шахтера» многое оставил в Киеве
Футбол Украинская Премьер-лига
19:30
Де Дзерби: «Я чувствую себя украинцем и страдаю от того, что делает россия»
Роберто Де Дзерби / Фото: Twitter

Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби в программе «Денисов тайм» высказал свое мнение о нападении россии на Украину.

– Мне очень сложно говорить об этом, потому что я из другой страны. Но я могу просто говорить о том, что я видел. А я видел, что была одна мирная страна и другая напавшая на нее страна. Одна страна, где я познакомился только с хорошими людьми и другая страна, атаковавшая этих людей.

Сейчас мы можем говорить, что это больше, чем война. Мы очень давно не видели такого террора против мирных людей. Мы давно не видели, чтобы одна страна так хотела захватить другую.

Я могу сказать, что сейчас я тоже очень страдаю, потому что многое получил от украинского народа. Я понял, насколько вы горды, насколько хорошо вы относились к нам. Я многое перенял от вас.

И тоже, как и вы, вынужден был покинуть Киев, покинуть Украину и уехать без ничего: без одежды, без авто, без своего ноутбука, где хранится вся моя работа за последние 10 лет. То есть меня и мой штаб фактически заставили покинуть страну, и виноват в этом только криминал. Один криминал.

– Кто этот один криминал?

– Конечно, всем понятно, что это путин и россия. Они не оставили мне выбора – только покинуть Украину. И поймите, что это тоже разрушает мою жизнь.

Я страдаю именно потому, что сделала россия. Я вижу себя украинцем. Все в моем штабе тоже чувствуют себя украинцами. Нам тоже очень больно из-за того, что происходит. Можно сказать, что я смотрю на них, как на врагов.

Врагов, желающих забрать свободу Украины. Я работал в Украине, я жил в Украине, и из-за агрессии россии я был вынужден покинуть Украину. Поэтому это нормально, что они мои враги.

Отметим, что у Де Дзерби были предложения от других клубов, но он выбрал остаться в «Шахтере».

Петр Приходько
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Теги

Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк

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