Де Дзерби: «Я еще должен доказать, что заслуживаю должности главного тренера «Шахтера»

Роберто Де Дзерби / Фото: Getty Images

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в шоу «BurBuzz» подвел итоги осенней части сезона для своей команды.

Я никогда не живу текущим моментом. Всегда думаю о том, что должен сделать, чего достичь, думаю о будущем. Поэтому в те дни, когда я пришел сюда, как и сейчас, я чувствую большую ответственность, потому что нужно ещё многое сделать. Это были пять важных месяцев, ведь мы выиграли Суперкубок, квалифицировались в Лигу чемпионов, занимаем первое место в чемпионате Украины – это важные достижения. Но сейчас я вижу и то, что у нас нет большого преимущества в чемпионате над конкурентом. И что в групповом турнире Лиги чемпионов мы финишировали последними среди четырех команд. Мы могли бы добиться гораздо больших результатов. Поэтому я смотрю на то, чего нам не хватает, чего мы должны достичь».