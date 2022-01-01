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Де Дзерби: «Я еще должен доказать, что заслуживаю должности главного тренера «Шахтера»

Тренер «горняков» подвел итоги осенней части сезона для своей команды
Футбол Украинская Премьер-лига
01 января 12:19
Де Дзерби: «Я еще должен доказать, что заслуживаю должности главного тренера «Шахтера»
Роберто Де Дзерби / Фото: Getty Images

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в шоу «BurBuzz» подвел итоги осенней части сезона для своей команды.

«Меня очень хорошо приняли в Украине, здесь замечательные люди. Конечно, прежде всего я ориентируюсь на мой футбольный клуб. Хочу выразить благодарность руководству клуба, в частности, господину президенту, всему коллективу, игрокам. Часто повторяю – я еще должен доказать, что стою этой должности, которую мне доверили. Потому что «Шахтер» – клуб с богатой историей. Я хочу быть тренером, достойным его славы.

Я никогда не живу текущим моментом. Всегда думаю о том, что должен сделать, чего достичь, думаю о будущем. Поэтому в те дни, когда я пришел сюда, как и сейчас, я чувствую большую ответственность, потому что нужно ещё многое сделать. Это были пять важных месяцев, ведь мы выиграли Суперкубок, квалифицировались в Лигу чемпионов, занимаем первое место в чемпионате Украины – это важные достижения. Но сейчас я вижу и то, что у нас нет большого преимущества в чемпионате над конкурентом. И что в групповом турнире Лиги чемпионов мы финишировали последними среди четырех команд. Мы могли бы добиться гораздо больших результатов. Поэтому я смотрю на то, чего нам не хватает, чего мы должны достичь».


Напомним, «Шахтер» опережает «Динамо» на 2 очка в турнирной таблице УПЛ по итогам осенней части сезона, весной «горняки» не будут выступать в еврокубках.

Петр Приходько
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Теги

Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк

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