Де Дзерби: «Я с интересом начал смотреть матчи сборной Украины»

Новоиспеченный тренер «Шахтера» высказался о своих новых подопечных

Роберто де Дзерби / Фото: Twitter

Новый главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби сообщил, что начал следить за матчами сборной Украины. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– В данный момент все футболисты «Шахтера» и болельщики с особым вниманием просматривают интервью с вами. Возможно, вы бы хотели сейчас послать им первый месседж?

– Я хочу просто передать мои чувства, что для меня большая честь быть тренером «Шахтера». Я уверен на сто процентов, что это правильное место. Считаю, что «Шахтер» – это легендарный европейский клуб. И я обещаю, что на сто процентов отдам все, что могу, со всем профессионализмом. Я уверен, что мы будем демонстрировать очень хорошую игру. Знаю, что, когда мы будем показывать свою игру, болельщики могут в нее влюбиться.

– Впереди у команды летние сборы. Планируете ли вы просматривать много молодых игроков «Шахтера»? Будет ли у них шанс?

– Да. Я уже начал смотреть товарищеские матчи сборной Украины. Буду смотреть их с большим интересом. Андрей Шевченко сам играл в Италии, и в его штабе есть итальянцы – они тоже мои друзья.

– Возможно, выделите кого-то из игроков?

– Матвиенко, Корниенко, Судаков, Марлос, Степаненко, Трубин… Я знаю их очень хорошо. Но в сборной Украины не только наши футболисты, а еще и те, кто играет за границей. Коваленко и Малиновский выступают в Италии за «Аталанту». Они очень сильные и важные футболисты для сборной Украины.



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