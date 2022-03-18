Де Дзерби: «Я сказал бразильцам не подписывать никаких бумаг, пока их партнеры по команде находятся под бомбами»
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби не ищет себе новое место работы в отличии от многих игроков.
Ваши игроки получили возможность играть в других местах.
Бразильцы в депрессии, они хотели бы играть. Некоторые клубы звонили мне, чтобы забрать их: меня это беспокоило. Я предупредил ребят: не делайте ошибок при подписании каких-то бумаг, когда ваши партнеры по команде находятся под бомбами. Это будут плохие поступки. «Хорошо, мистер», – ответили они.
Вы тоже могли бы тренировать в другом месте.
Ко мне обращались некоторые клубы из-за границы, но я даже не хотел об этом говорить. Да, мы получили письмо, которым клуб нас «освобождает». Но сейчас мое сердце не на месте. Я не могу думать о другой команде. Семь месяцев я провел в стране, за десять дней этого не отменишь. Наоборот: если рано или поздно возобновится чемпионат Украины, я хотел бы провести еще год в «Шахтере», если они еще пожелают этого. Мои приоритеты абсолютны: я жду, пока появится шанс вернуться. Какая бы команда ни была, даже без бразильцев, даже если бы мы не могли больше постоянно побеждать.
Для меня это было бы важно. Потому что нас заставили бежать, как воров, но мы работали. Воры, преступники – это россияне, которые к нам вторглись. Мы были первыми за 12 туров до финиша. Если нам дадут титул решением за столом, я бы этого не хотел. Мы бы выиграли его на поле, в чемпионате. В Турции я, наконец, начал видеть плоды своей работы. Я также начал думать о том, как улучшить команду в дальнейшем. И в одночасье все это развалилось. Эта вещь меня уничтожает.
Напомним, что экс-игрок «горняков» умер на 46 году жизни.
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