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Де Дзерби: «Я знаю силу «Интера»
«Шахтер» сыграет с итальянцами в ЛЧ 28 сентября
27 сентября 11:28
Фото: shakhtar.com
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал CalcioMercato предстоящий матч с «Интером» в Лиге чемпионов.
«Как итальянец, я счастлив встретиться с командой из своей страны, но я знаю силу «Интера» и рад встретиться с Симоне Индзаги.
«Шахтер» все еще строящаяся команда. «Интер» и «Милан» - самые сильные и самые целостные команды в Серии А. Даже если «Наполи» будет способен на великие дела».
Игра состоится 28 сентября в 19:45.
Сможет помочь итальянцам полузащитник Артуро Видаль.
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