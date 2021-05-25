Де Дзерби замечен в Киеве вместе с Срной

Тренер вскоре подпишет контракт с «Шахтером»?

Роберто Де Дзерби / Фото: Twitter

Итальянский наставник Роберто де Дзерби прибыл в Киев, сообщает Youtube-канал «Профутбол».

Де Дзерби отказался комментировать свое прибытие в Киев. На видео он замечен с директором по футболу «Шахтера» Дарио Срной.

Известно также, что вместе с Де Дзерби в «Шахтер» могут перейти несколько футболистов «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что «Шахтер» уведомит о назначении Де Дзерби 26-го мая.