Лукас Тэйлор: «Об интересе «Шахтера» узнал через СМИ»
Де Дзерби замечен в Киеве вместе с Срной
Тренер вскоре подпишет контракт с «Шахтером»?
Роберто Де Дзерби / Фото: Twitter
Итальянский наставник Роберто де Дзерби прибыл в Киев, сообщает Youtube-канал «Профутбол».
Де Дзерби отказался комментировать свое прибытие в Киев. На видео он замечен с директором по футболу «Шахтера» Дарио Срной.
Известно также, что вместе с Де Дзерби в «Шахтер» могут перейти несколько футболистов «Сассуоло».
Ранее сообщалось, что «Шахтер» уведомит о назначении Де Дзерби 26-го мая.
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