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Де Дзерби: «Заслужили эту победу больше, чем «Монако»

Но статистика в матче на стороне гостей
Футбол Лига чемпионов UEFA
10:50
Де Дзерби: «Заслужили эту победу больше, чем «Монако»
Роберто Де Дзерби / фото - Eurosport

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о трудной игре с «Монако» (2:2), где его подопечные выбороли себе путь в Лигу чемпионов.

Сейчас Twitter «Сити» отреагировал на новость о выходе «Шахтера» в Лигу чемпионов так: ребята, до встречи, скоро увидимся снова. Как вы относитесь к такой перспективе? Какие команды хотели бы увидеть на жеребьевке в качестве соперников?

«Пять лет назад я был тренером в третьем дивизионе Италии. Всего, что есть сегодня у меня и моего штаба, мы добивались большим трудом. Поэтому я не могу просить ту или другую команду. Все наши мысли сейчас – о матче с «Минаем», который предстоит в воскресенье. Может быть, будут играть другие футболисты, которые сегодня не играли. Мы начинаем думать о следующем шаге, о «Минае».

Перед тем как команда сравняла счет, вы что-то хотели донести Михаилу Мудрику. Что вы хотели ему сказать? И как в целом оцените действия Мудрика в сегодняшнем матче?

«Мудрик – настоящий талант. У всех есть свои таланты. Мудрик получил талант быть футболистом. Многие тренеры говорят, что Мудрик еще должен прогрессировать и прогрессировать, а я считаю, чтобы прогрессировать, молодой футболист должен играть все больше и больше. Только так он может больше показать свой талант. У Мудрика много хороших примеров в команде – Пятов, Степаненко, Алан, Исмаили, Кривцов. Он должен смотреть на них. Мы очень верим в него и в то, что он сможет показать свой талант в будущем».

Перед матчем все переживали, потому что у Андрея Пятова долго не было практики в еврокубках. Как вам игра Пятова?

«Кто именно переживал?»

Болельщики.

«Или вы, журналисты? Я точно не переживал, потому что вижу каждый день, как Пятов тренируется – с улыбкой. Он огромный профессионал и всегда это показывает. На самом деле то, как он сегодня сыграл, мы все заслуживали. Когда есть такие моменты, как с Мудриком, когда он сделал пас и был забит гол, значит, это знак. Я думаю, что это неслучайно, потому что мы заслужили. Заслужили больше эту победу, чем «Монако». Поэтому мы сейчас отмечаем победу, а остальные просто говорят».

В первом матче «горняки» одержали победу и не давали ничего сделать на поле своему сопернику.

В ответной же игре инициатива перешла на сторону «монегасков»: гости нанесли 26 ударов по воротах, в то время как у «Шахтера» лишь 8. Но результативной ничьи хватило подопечным Де Дзерби, чтобы выйти в групповой этап ЛЧ.

Напомним, ранее Де Дзерби заявил, что команда смогла добыть результат благодаря «горячему сердцу и стальным яйцам».

Источник: ФК Шахтер Павел Харченко
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