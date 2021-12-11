Матч с «Шерифом» был последним? Марлос не попал в заявку «Шахтера» на игру с «Александрией»
Де Дзерби жаждет мести за первый круг. «Шахтер» выйдет боевым составом на «Александрию»
Из потерь – только Марлос
Фото - ФК Шахтер
В 18-м туре украинской Премьер-лиги «Александрия» примет «Шахтер». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби и наставник «Александрии» Юрий Гура определились с составами на игру. Примечательно, что полузащитник «горняков» Марлос не попал даже в заявку.
За игрой чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Александрия» – «Шахтер».
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