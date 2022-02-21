Де Хеа: «Мы знаем, что должны лучше обороняться. Мы стараемся, но это сложно»
Де Хеа: «Не вижу себя ни в одном клубе, кроме «Манчестер Юнайтед»
Вратарь не хочет уходить
14:43
Фото: Sky Sports
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа признался UEFA, что не намерен уходить из команды в ближайшем будущем.
«Я себя ощущаю как уроженец Манчестера! Не вижу себя ни в каком другом клубе — это исключено.
Это мой дом, где меня всегда любят и ждут».
Испанца признали лучшим игроком АПЛ по итогам января.
Также он принес 15 очков своей команде в этом сезоне.