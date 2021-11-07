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Де Хеа – после матча с «Ман Сити»: «Мне больно»
МЮ снова проиграл в нынешнем сезоне
10:35
Давид Де Хеа / Фото: Twitter
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа в своем Twitter отреагировал на поражение команды от «Манчестер Сити» (0:2) в 11-м туре АПЛ.
«Мне больно».
I am hurt pic.twitter.com/F5dk24qX2W— David de Gea (@D_DeGea) November 6, 2021
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на 5-м месте. Следующий матч манкунианцы проведут против «Уотфорда» 20-го ноября.
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