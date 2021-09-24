Де Хеа рассказал, как Роналду влияет на молодых игроков МЮ

Приход португальца воодушевил игроков команды

Давид Де Хеа / фото - MUFC

Вратарь МЮ Давид Де Хеа рассказал Sky Sports о влиянии форварда Криштиану Роналду на игроков команды:

«Думаю, что он уже повлиял. Роналду уже легенда клуба, так что для молодых парней здорово каждый день наблюдать за его работой в тренажерном зале, видеть, как он работает над своим телом и собой. Он потрясающий игрок, приятно видеть, как он каждый день усердно работает и помогает команде».

Португалец вернулся в Манчестер этим летом и оказал воодушевляющий эффект на команду. Хавбек Поль Погба, который планировал покинуть команду, даже задумался о продлении контракта.

А сам Де Хеа также начал возвращать себе лучшие кондиции, по сравнению с минувшими неудачными сезонами. Испанец даже впервые с 2014 года отбил пенальти в АПЛ.

Напомним, Фердинанд предположил, почему рефери не назначают пенальти на Роналду.