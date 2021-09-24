Мама Роналду: «По телевизору говорили о «Ман Сити», но Криштиану сказал мне: «Не волнуйся, я буду в МЮ»
Де Хеа рассказал, как Роналду влияет на молодых игроков МЮ
Приход португальца воодушевил игроков команды
14:46
Давид Де Хеа / фото - MUFC
Вратарь МЮ Давид Де Хеа рассказал Sky Sports о влиянии форварда Криштиану Роналду на игроков команды:
«Думаю, что он уже повлиял. Роналду уже легенда клуба, так что для молодых парней здорово каждый день наблюдать за его работой в тренажерном зале, видеть, как он работает над своим телом и собой.
Он потрясающий игрок, приятно видеть, как он каждый день усердно работает и помогает команде».
Португалец вернулся в Манчестер этим летом и оказал воодушевляющий эффект на команду. Хавбек Поль Погба, который планировал покинуть команду, даже задумался о продлении контракта.
А сам Де Хеа также начал возвращать себе лучшие кондиции, по сравнению с минувшими неудачными сезонами. Испанец даже впервые с 2014 года отбил пенальти в АПЛ.
Напомним, Фердинанд предположил, почему рефери не назначают пенальти на Роналду.
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