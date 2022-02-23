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Де Хеа сыграет против бывшего клуба. Составы на матч «Атлетико» – МЮ

Испанский и английский клубы сойдутся в матче 1/8 финапа Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
21:00
Де Хеа сыграет против бывшего клуба. Составы на матч «Атлетико» – МЮ
Давид де Хеа / Фото - МЮ

В первом матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне и наставник МЮ Ральф Рангник определились с составами на игру. Отметим, что нападающие хозяев Антуан Гризманн и Луис Суарес остались в запасе.

За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед».

Сергей Стаднюк
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Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед

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