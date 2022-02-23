Симеоне: «Сложно найти слабости у «Манчестер Юнайтед»
Де Хеа сыграет против бывшего клуба. Составы на матч «Атлетико» – МЮ
Испанский и английский клубы сойдутся в матче 1/8 финапа Лиги чемпионов
21:00
Давид де Хеа / Фото - МЮ
В первом матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне и наставник МЮ Ральф Рангник определились с составами на игру. Отметим, что нападающие хозяев Антуан Гризманн и Луис Суарес остались в запасе.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед».
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