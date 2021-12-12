Роналду голом с пенальти отправил МЮ в зону еврокубков
Де Хеа выиграл нам этот матч». Рангник не очень доволен игрой МЮ во встрече с «Норвичем»
МЮ уже в еврокубковой зоне
07:58
Ральф Рангник / Фото: Getty Images
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о победе своей команды над «Норвичем» (1:0) в последнем туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.
«Это была очень интенсивная игра, очень физически ориентированный матч. Я сказал Дину Смиту, что «Норвич» играл не как команда с низа таблицы. В итоге Давид Де Хеа выиграл нам матч.
Нужно всегда физически обозначать свое присутствие, так у нас было не везде, а нужно это делать всегда. Некоторые из наших футболистов – технари, но пространства было не так много, чтобы показать свою технику. Поэтому нужно больше ориентироваться на физику, и не на всех позициях было так. МЮ нужно повысить уровень интенсивности.
По крайней мере, мы взяли три очка, снова сыграли на ноль. Но нам нужно прибавлять».
В турнирной таблице АПЛ МЮ уже на 5-м месте.
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