Де Хеа выиграл нам этот матч». Рангник не очень доволен игрой МЮ во встрече с «Норвичем»

Ральф Рангник / Фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о победе своей команды над «Норвичем» (1:0) в последнем туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

Нужно всегда физически обозначать свое присутствие, так у нас было не везде, а нужно это делать всегда. Некоторые из наших футболистов – технари, но пространства было не так много, чтобы показать свою технику. Поэтому нужно больше ориентироваться на физику, и не на всех позициях было так. МЮ нужно повысить уровень интенсивности.

По крайней мере, мы взяли три очка, снова сыграли на ноль. Но нам нужно прибавлять».