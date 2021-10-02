Аллегри – о победе над «Челси»: «Ювентус» должен понимать, как побеждать в подобных матчах»
Де Лигт: «Для Аллегри победа не просто важна – это вообще единственное, что имеет значение»
Защитник высказался о своем тренере
2 октября 11:10
Фото: AFP
Защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лигт поделился мнением Football Italia о своем тренере Массимилиано Аллегри.
«На мой взгляд, он тренер с большим опытом. Аллегри много выигрывал с «Юве» и «Миланом». Я рад, что он мой тренер, для меня важно совершенствоваться.
Тактически он мне очень помогает. В его понимании победа не просто важна – это вообще единственное, что имеет значение. Такой у него менталитет».
На неделе «Ювентус» обыграл «Челси» (1:0) в Лиге чемпионов.
Сообщалось, что Де Лигт может покинуть «Юве» зимой.
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