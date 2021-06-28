Де Лигт: «Нидерланды вылетели из-за того, что сделал я»

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Защитник Нидерландов Маттейс де Лигт прокомментировал сайту UEFA вылет команды из Евро-2020 и свое удаление в игре с Чехией (0:2).

Мне казалось, игра у нас под контролем. У нас было несколько моментов, особенно в первом тайме. Не сложилось у меня и ощущения, что соперник создавал много опасных ситуаций. Но красная карточка, очевидно, повлияла.

Было ощущение, что мы устали, хотя я понятия не имею, почему же. Мы очень хотели выиграть - для многих ребят это был важнейший матч в карьере».