Де Бур будет уволен из сборной Нидерландов за вылет от Чехии
Де Лигт: «Нидерланды вылетели из-за того, что сделал я»
Защитник был удален в игре против Чехии
Фото: AFP
Защитник Нидерландов Маттейс де Лигт прокомментировал сайту UEFA вылет команды из Евро-2020 и свое удаление в игре с Чехией (0:2).
«Конечно, это ужасно. По сути мы проиграли из-за того, что сделал я. Оглядываясь назад… Я не должен был дать мячу так отскочить.
Мне казалось, игра у нас под контролем. У нас было несколько моментов, особенно в первом тайме. Не сложилось у меня и ощущения, что соперник создавал много опасных ситуаций. Но красная карточка, очевидно, повлияла.
Было ощущение, что мы устали, хотя я понятия не имею, почему же. Мы очень хотели выиграть - для многих ребят это был важнейший матч в карьере».
Тренер голландцев могут уволить за вылет от Чехии.
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