Де Лигт: «Такой вылет из Лиги чемпионов всегда сложно пережить»

Маттейс де Лигт / Фото: пресс-служба Ювентуса

Центральный защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов. Слова центрбека приводит пресс-служба UEFA.

«Мы играли против десятерых почти весь матч. Такой вылет всегда сложно пережить. Не считаю, что мы плохо начали игру. Во втором тайме играли хорошо, была скорость, создавали моменты, забили два гола, но потом мяч просто не шел в ворота. Вылет из Лиги чемпионов в марте крайне тяжело принять».

Напомним, «Ювентус» победил «Порту» в домашнем матче (3:2), но португальская команда прошла дальше по сумме двух встреч (4:4, «Порту» прошел дальше за счет большего количества выездных голов).