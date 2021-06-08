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Де Лигт вернулся в общую группу сборной Нидерландов перед матчем с Украиной
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16:42
Маттейс де Лигт / Фото - Thehardtackle.com
Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает AD.nl.
По данным источника, центрбек принял участие в утреннем занятии. 21-летний футболист отработал начальную ее часть.
Ранее де Лигт получил травму паха. Повреждение не позволило защитнику принять участие в товарищеском матче против Грузии (3:0).
Правда, без потерь в лагере сборной Нидерландов не обошлось. Из-за травмы расположение команды покинул хавбек Донни ван де Бек.
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