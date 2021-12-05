Де Пена провел 100-й матч за «Динамо»
Де Пена: «Горжусь быть первым уругвайцем в таком большом клубе как «Динамо»
Хавбек «бело-синих» провел 100-й матч в футболке киевлян
Карлос де Пена / фото - Динамо
Полузащитник столичного «Динамо» Карлос де Пена провел 100-й матч за киевский клуб. В своем Instagram уругваец прокомментировал это достижение.
«Горжусь быть первым уругвайцем в таком большом клубе и тем более достичь отметки в 100 матчей в этой футболке этой команды.
Сосредоточены на следующем матче и завоевании титулов».
Напомним, в матче против «Вереса» Цыганков не забил с пенальти впервые за два года.
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