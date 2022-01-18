Де Пена и Беседин тренируются по индивидуальной программе

Форвард почти восстановился после травмы, полученной еще во время Евро-2020

Карлос де Пена / Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» 17 января приступило к работе на первом зимнем сборе. Илья Забарный, Александр Караваев и Илья Шкурин в Испанию не полетели из-за коронавируса.

Полузащитник Карлос де Пена и нападающий Артем Беседин отправились за границу с командой. Однако пока футболисты тренируются по индивидуальной программе.

Форвард восстанавливается после травмы, а хавбек – после COVID-19, перенесенного во время отпуска. Первый занимался в тренажерном зале, после чего присоединился ко второму во время беговой работы.

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