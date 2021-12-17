Петраков – о жеребьевке Лиги наций: «Нам нужно выигрывать эту группу»
Де Пена и Рамирес в Лиге наций! С 2024-го года в турнире будут участвовать южноамериканские сборные
Конкуренция в соревновании усиливается
фото - The Independent
Вице-президент UEFA Збигнев Бонек рассказал ESPN об изменении формата Лиги наций.
Функционер заявил, что с 2024-го года в турнире будут принимать участие сборные южноамериканских стран.
Колумбия, Уругвай, Чили, Перу, Бразилия и Уругвай попадут в Лигу А, Боливия, Парагвай, Венесуэла и Эквадор присоединятся к лиге B.
За сборные Уругвая и Венесуэлы выступают футболисты киевского «Динамо» Карлос Де Пена и Эрик Рамирес соответственно.
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