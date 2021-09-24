Де Пена: «Луческу дал понять, что я нужен команде»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУсик и Джошуа провели дуэль взглядов. Болельщики шокированы – удивлены, что украинец настолько мал
матч-центр : Футбол
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 19
Футбол (4 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Торино - Лацио 1:1 Окончен
19:30 Сампдория - Наполи 0:4 Окончен
21:45 Рома - Удинезе 1:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
23:00 Кадис - Барселона 0:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:30 Гройтер Фюрт - Бавария -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Колос - Ворскла -:- Запланирован
Футбол (19 событий из 30) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:30 Челси - Манчестер Сити -:- Запланирован
14:30 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла -:- Запланирован
17:00 Лестер - Бернли -:- Запланирован
17:00 Лидс - Вест Хэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:00 Страсбур - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Лорьян -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Монпелье -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Специя - Милан -:- Запланирован
19:00 Интер - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетик -:- Запланирован
19:30 Севилья - Эспаньол -:- Запланирован
22:00 Реал - Вильярреал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:30 Агробизнес - Подолье -:- Запланирован
15:30 Олимпик - ВПК-Агро -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Александрия - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Олимпик - ФК Львов -:- Запланирован
17:00 Шахтер - Верес -:- Запланирован
19:30 Рух - Динамо -:- Запланирован

Де Пена: «Луческу дал понять, что я нужен команде»

Уругваец продлил контракт с киевским клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
11:59
Де Пена: «Луческу дал понять, что я нужен команде»
Карлос Де Пена / Фото: Twitter

Вингер «Динамо» Карлос Де Пена прокомментировал продление контракта с киевским клубом. Его слова приводит пресс-служба «бело-синих».

- Какие эмоции у тебя после продления контракта с «Динамо»? Как много времени потребовалось для принятия решения?

– Конечно, переговоры требуют времени, ведь стороны должны согласовать все условия. Но, думаю, я принял правильное решение. Надеюсь, что в этом сезоне мы сможем защитить все завоеванные титулы.

Для меня было очень важно чувствовать поддержку Мистера, который дал мне понять, что я нужен команде. Этот фактор – одна из главных причин, почему я остаюсь в Киеве.

Кроме того, в «Динамо» я имею возможность выступать в Лиге чемпионов и постараюсь вновь выиграть чемпионство. Поэтому, конечно же, очень рад, что продлил контракт с киевским клубом.

- Какие у тебя персональные цели в «Динамо»?

– Моя цель – всегда побеждать во всех турнирах. К сожалению, вчера мы уступили в Суперкубке Украины, но по-прежнему имеем шанс завоевать чемпионство и Кубок страны, и сделаем все возможное для этого.

По итогам прошлого сезона мы выиграли все титулы в Украине, поэтому главная задача – это, конечно же, победа в чемпионате и достойное выступление в Лиге чемпионов. Думаю, что у нас очень хорошая команда, которая заслуживает этого.

Сейчас мы идем на первом месте в УПЛ, и должны сохранить лидерство до конца сезона.

- Сезон обещает быть интересным?

– В последние годы битва за чемпионство в Украине всегда происходит между «Динамо» и «Шахтером». Это две лучшие команды страны, поэтому я ожидаю интересного соперничества на протяжении всего игрового года.

Мы должны продолжать выигрывать, набирать максимум очков, и надеюсь, в конце сезона это приведет нас к золоту.

Что касается Лиги чемпионов, то у нас подобралась очень сильная группа, но могу сказать, что «Динамо» – хорошая, качественная команда, которая готова противостоять любому сопернику. Нас ожидают отличные игры в ближайшие месяцы.

- Как себя чувствует в Киеве твоя семья?

– Конечно же, вначале привыкнуть к новой стране непросто, ведь здесь абсолютно другой язык и образ жизни. Но со временем ты знакомишься с людьми, адаптируешься. Мы нашли няню, которая помогает нам с ребенком. Сейчас моя семья счастлива здесь.

- Обсуждал ли ты продление контракта с «Динамо» с женой и поддержала ли она тебя в этом?

– Любое важное решение в семье мы принимаем сообща. Семья – главное для меня в жизни, и я всегда желаю наилучшего для своей жены и ребенка. Поэтому перед продлением контракта я также советовался с женой, и она поддержала меня.

Сейчас Эли уже привыкла к жизни в Киеве, здесь есть все условия для воспитания нашего сына

Напомним «Динамо» лидирует в турнирной таблице УПЛ.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Карлос де Пена Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Де Дзерби: «Может быть, мы с «Динамо» в первом тайме играли слишком мягко, слишком уважали их»
Де Дзерби: «Может быть, мы с «Динамо» в первом тайме играли слишком мягко, слишком уважали их»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:37
Ризнык назвал главную потерю для «Ворсклы» летом
Ризнык назвал главную потерю для «Ворсклы» летом
Футбол Украинская Премьер-лига
14:31
Белодед рассказала, за какой футбольный клуб она болеет
Белодед рассказала, за какой футбольный клуб она болеет
Дзюдо
13:48
Один из лидеров «Баварии» вернулся к тренировкам перед матчем с «Динамо»
Один из лидеров «Баварии» вернулся к тренировкам перед матчем с «Динамо»
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:00
Участники 1/8 финала Кубка Украины узнали своих соперников
Участники 1/8 финала Кубка Украины узнали своих соперников
Футбол Кубок Украины по футболу
12:34
Официально. «Динамо» продлило контракт с Де Пеной
Официально. «Динамо» продлило контракт с Де Пеной
Футбол Украинская Премьер-лига
11:49

Новости: Футбол

Бывший лидер «Зари» признался, что его хотели натурализовать в России
Бывший лидер «Зари» признался, что его хотели натурализовать в России
Украинские легионеры
14:39
Де Дзерби: «Может быть, мы с «Динамо» в первом тайме играли слишком мягко, слишком уважали их»
Де Дзерби: «Может быть, мы с «Динамо» в первом тайме играли слишком мягко, слишком уважали их»
Украинская Премьер-лига
14:37
Parimatch запустили футболку Шахтера в космос!
Parimatch запустили футболку Шахтера в космос!
Суперкубок Украины
14:35
Ризнык назвал главную потерю для «Ворсклы» летом
Ризнык назвал главную потерю для «Ворсклы» летом
Украинская Премьер-лига
14:31
Агент Зинченко: «Сарри просто уговаривал руководство «Наполи» купить Сашу»
Агент Зинченко: «Сарри просто уговаривал руководство «Наполи» купить Сашу»
Украинские легионеры
14:24
Защитник «Барселоны»: «Не думаю, что у кого-то в Примере состав лучше, чем у нас»
Защитник «Барселоны»: «Не думаю, что у кого-то в Примере состав лучше, чем у нас»
Примерa (Испания)
13:59
Экс-лидер «Зари», который уехал играть в Россию: «Мой директ горел от гневных комментариев»
Экс-лидер «Зари», который уехал играть в Россию: «Мой директ горел от гневных комментариев»
Украинские легионеры
13:52
Экс-игрок «Ливерпуля» рассказал, как Клопп чуть не подрался с одним из лидеров команды
Экс-игрок «Ливерпуля» рассказал, как Клопп чуть не подрался с одним из лидеров команды
Премьер-Лига (Англия)
13:42
В Париже рассказали, сможет ли Месси сыграть в матче с «Манчестер Сити»
В Париже рассказали, сможет ли Месси сыграть в матче с «Манчестер Сити»
Лига 1 (Франция)
13:28
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 22:20
44
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»
Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 10:00
1
Все новости