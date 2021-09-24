Де Пена: «Луческу дал понять, что я нужен команде»

Уругваец продлил контракт с киевским клубом

Карлос Де Пена / Фото: Twitter

Вингер «Динамо» Карлос Де Пена прокомментировал продление контракта с киевским клубом. Его слова приводит пресс-служба «бело-синих».

- Какие эмоции у тебя после продления контракта с «Динамо»? Как много времени потребовалось для принятия решения?

– Конечно, переговоры требуют времени, ведь стороны должны согласовать все условия. Но, думаю, я принял правильное решение. Надеюсь, что в этом сезоне мы сможем защитить все завоеванные титулы.

Для меня было очень важно чувствовать поддержку Мистера, который дал мне понять, что я нужен команде. Этот фактор – одна из главных причин, почему я остаюсь в Киеве.

Кроме того, в «Динамо» я имею возможность выступать в Лиге чемпионов и постараюсь вновь выиграть чемпионство. Поэтому, конечно же, очень рад, что продлил контракт с киевским клубом.

- Какие у тебя персональные цели в «Динамо»?

– Моя цель – всегда побеждать во всех турнирах. К сожалению, вчера мы уступили в Суперкубке Украины, но по-прежнему имеем шанс завоевать чемпионство и Кубок страны, и сделаем все возможное для этого.

По итогам прошлого сезона мы выиграли все титулы в Украине, поэтому главная задача – это, конечно же, победа в чемпионате и достойное выступление в Лиге чемпионов. Думаю, что у нас очень хорошая команда, которая заслуживает этого.

Сейчас мы идем на первом месте в УПЛ, и должны сохранить лидерство до конца сезона.

- Сезон обещает быть интересным?

– В последние годы битва за чемпионство в Украине всегда происходит между «Динамо» и «Шахтером». Это две лучшие команды страны, поэтому я ожидаю интересного соперничества на протяжении всего игрового года.

Мы должны продолжать выигрывать, набирать максимум очков, и надеюсь, в конце сезона это приведет нас к золоту.

Что касается Лиги чемпионов, то у нас подобралась очень сильная группа, но могу сказать, что «Динамо» – хорошая, качественная команда, которая готова противостоять любому сопернику. Нас ожидают отличные игры в ближайшие месяцы.

- Как себя чувствует в Киеве твоя семья?

– Конечно же, вначале привыкнуть к новой стране непросто, ведь здесь абсолютно другой язык и образ жизни. Но со временем ты знакомишься с людьми, адаптируешься. Мы нашли няню, которая помогает нам с ребенком. Сейчас моя семья счастлива здесь.

- Обсуждал ли ты продление контракта с «Динамо» с женой и поддержала ли она тебя в этом?

– Любое важное решение в семье мы принимаем сообща. Семья – главное для меня в жизни, и я всегда желаю наилучшего для своей жены и ребенка. Поэтому перед продлением контракта я также советовался с женой, и она поддержала меня.

Сейчас Эли уже привыкла к жизни в Киеве, здесь есть все условия для воспитания нашего сына



Напомним «Динамо» лидирует в турнирной таблице УПЛ.