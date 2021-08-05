Де Пена не отправился на матч с «Фенербахче». Переговоры по контракту с «Динамо» пока не завершены

Ранее к уругвайцу проявлял интерес клуб МЛС

Карлос де Пена / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена пропустил товарищеский матч против «Фенербахче» (1:1). Уругваец не полетел на игру вместе с командой.

Точная причина произошедшего неизвестна. Однако не исключено, что причина кроется в неопределенности будущего уругвайца в клубе. Его действующий контракт истекает уже в конце года.

Переговоры по новому соглашению с де Пеной пока не завершены. Хавбек является одним из самых низкооплачиваемых футболистов «Динамо». Он может продлить сотрудничество с киевлянами, но уже на более выгодных условиях.

Сообщается, что в скором времени стороны придут к общему знаменателю. Тогда и определится, останется футболист в клубе или покинет его в качестве свободного агента.

В конце прошлого сезона де Пена получил предложение от клуба американской МЛС. Однако тогда не удалось договориться по условиям контракта.