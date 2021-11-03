В матче с «Барселоной» «Динамо» продлило неутешительную серию, длящуюся 22 года
Де Пена: «Против «Барселоны – очень болезненное поражение, мы заслуживали большего»
«Динамо» минимально уступило каталонской команде в Киеве
3 ноября 19:50
Карлос Де Пена / Фото: ФК Динамо
Вингер «Динамо» Карлос Де Пена в своем Instagram высказался о поражении от «Барселоны» (0:1).
«Очень болезненное поражение, потом что мы провели отличную игру и заслуживали большего! Но все впереди. Мы будем сражаться до конца»
«Динамо» провело лучший матч в атаке в этой ЛЧ, но исход игры с «Барсой» решила разница в классе.
Комментарии 0