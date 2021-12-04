Де Пена провел 100-й матч за «Динамо»

Уругваец стал игроком киевлян весной 2019-го года

Карлос Де Пена / Фото: пресс-служба Динамо

Вингер «Динамо» Карлос Де Пена провел юбилейный 100-й матч в составе киевского клуба, сообщает пресс-служба «бело-синих».

100-м для Де Пены стал матч против «Вереса» (3:0) в 16-м туре УПЛ.

Де Пена присоединился к «Динамо» на правах свободного агента весной 2019-го года.

Среди 100 матчей 70 Де Пена провел в УПЛ, 22 – в еврокубках и 8 – в Кубке Украины (и в Суперкубке). За 100 матчей Де Пена забил 19 мячей в составе «Динамо».

Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Динамо» и «Шахтер» идут нога в ногу.