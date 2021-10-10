Де Пена: «Ситуация с Шапаренко в матче с «Зарей» не стоит и выеденного яйца»

Шапаренко и де Пена в матче с «Зарей»

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена рассказал об отношениях внутри коллектива.

Во время футбольного сезона у нас мало свободного времени, чтобы часто встречаться. У многих семьи, личная жизнь, а после окончания сезона все хотят просто отдохнуть от футбола. Но, опять же, если кто-то зовет отметить чей-то день рождения, мы собираемся.

Спор с Шапаренко о том, кто будет исполнять пенальти в матче с «Зарей» (2:1)? Знаете, это такие вещи, которые периодически случаются на поле. Это было больше как дискуссия между двумя игроками, кому лучше пробить пенальти в конкретной ситуации. Эта ситуация не стоит выеденного яйца. С Колей у нас отличные отношения. Я ему всегда желаю лучшего, как и он мне. Мы все вместе работаем на благо «Динамо».